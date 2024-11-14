CLOUD

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Kõigi aegade kõrgeim0.6255637778694625,2024-11-14

Madalaim hind0.0642743829016567,2025-05-07

Avalik plokiahelSOL

TutvustusSanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

CLOUD/USDT
Cloud
