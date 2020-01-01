Cloud (CLOUD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cloud (CLOUD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cloud (CLOUD) teave Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors. Ametlik veebisait: https://www.sanctum.so/ Valge raamat: https://learn.sanctum.so/docs Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CLoUDKc4Ane7HeQcPpE3YHnznRxhMimJ4MyaUqyHFzAu Ostke CLOUD kohe!

Cloud (CLOUD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cloud (CLOUD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 75.24M $ 75.24M $ 75.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6457 $ 0.6457 $ 0.6457 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 Praegune hind: $ 0.07524 $ 0.07524 $ 0.07524 Lisateave Cloud (CLOUD) hinna kohta

Cloud (CLOUD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cloud (CLOUD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLOUD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLOUD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLOUD tokeni tokenoomikat, avastage CLOUD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CLOUD Kas olete huvitatud Cloud (CLOUD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CLOUD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CLOUD MEXC-ist osta!

Cloud (CLOUD) hinna ajalugu CLOUD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CLOUD hinna ajalugu kohe!

CLOUD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLOUD võiks suunduda? Meie CLOUD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLOUD tokeni hinna ennustust kohe!

