CETUS hind(CETUS)

1 CETUS/USD reaalajas hind:

$0.10663
$0.10663$0.10663
-2.87%1D
USD
CETUS (CETUS) reaalajas hinnagraafik
CETUS (CETUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.10382
$ 0.10382$ 0.10382
24 h madal
$ 0.1103
$ 0.1103$ 0.1103
24 h kõrge

$ 0.10382
$ 0.10382$ 0.10382

$ 0.1103
$ 0.1103$ 0.1103

$ 0.4923777683386451
$ 0.4923777683386451$ 0.4923777683386451

$ 0.02679612372711401
$ 0.02679612372711401$ 0.02679612372711401

-0.61%

-2.87%

-7.58%

-7.58%

CETUS (CETUS) reaalajas hind on $ 0.10663. Viimase 24 tunni jooksul CETUS kaubeldud madalaim $ 0.10382 ja kõrgeim $ 0.1103 näitab aktiivset turu volatiivsust. CETUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4923777683386451 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02679612372711401.

Lüliajalise tootluse osas on CETUS muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -2.87% 24 tunni vältel -7.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CETUS (CETUS) – turuteave

No.413

$ 88.90M
$ 88.90M$ 88.90M

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 106.63M
$ 106.63M$ 106.63M

833.70M
833.70M 833.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

83.36%

SUI

CETUS praegune turukapitalisatsioon on $ 88.90M $ 1.05M 24 tunnise kauplemismahuga. CETUS ringlev varu on 833.70M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 106.63M.

CETUS (CETUS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CETUS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0031507-2.87%
30 päeva$ -0.01049-8.96%
60 päeva$ +0.01547+16.97%
90 päeva$ -0.09351-46.73%
CETUS Hinnamuutus täna

Täna registreeris CETUS muutuse $ -0.0031507 (-2.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CETUS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01049 (-8.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CETUS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CETUS $ +0.01547 (+16.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CETUS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.09351 (-46.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CETUS (CETUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on CETUS (CETUS)

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

CETUS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CETUS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CETUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CETUS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CETUS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CETUS hinna ennustus (USD)

Kui palju on CETUS (CETUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CETUS (CETUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CETUS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CETUS (CETUS) tokenoomika

CETUS (CETUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CETUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CETUS (CETUS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CETUS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CETUS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CETUS kohalike valuutade suhtes

1 CETUS(CETUS)/VND
2,805.96845
1 CETUS(CETUS)/AUD
A$0.1631439
1 CETUS(CETUS)/GBP
0.0778399
1 CETUS(CETUS)/EUR
0.0906355
1 CETUS(CETUS)/USD
$0.10663
1 CETUS(CETUS)/MYR
RM0.4489123
1 CETUS(CETUS)/TRY
4.3494377
1 CETUS(CETUS)/JPY
¥15.67461
1 CETUS(CETUS)/ARS
ARS$138.3001763
1 CETUS(CETUS)/RUB
8.5048088
1 CETUS(CETUS)/INR
9.3311913
1 CETUS(CETUS)/IDR
Rp1,719.8384689
1 CETUS(CETUS)/KRW
148.0962744
1 CETUS(CETUS)/PHP
6.0299265
1 CETUS(CETUS)/EGP
￡E.5.1480964
1 CETUS(CETUS)/BRL
R$0.575802
1 CETUS(CETUS)/CAD
C$0.1471494
1 CETUS(CETUS)/BDT
12.9491472
1 CETUS(CETUS)/NGN
163.5426962
1 CETUS(CETUS)/UAH
4.3942223
1 CETUS(CETUS)/VES
Bs14.39505
1 CETUS(CETUS)/CLP
$102.79132
1 CETUS(CETUS)/PKR
Rs30.2061464
1 CETUS(CETUS)/KZT
57.7305483
1 CETUS(CETUS)/THB
฿3.454812
1 CETUS(CETUS)/TWD
NT$3.2020989
1 CETUS(CETUS)/AED
د.إ0.3913321
1 CETUS(CETUS)/CHF
Fr0.085304
1 CETUS(CETUS)/HKD
HK$0.8338466
1 CETUS(CETUS)/AMD
֏40.7603838
1 CETUS(CETUS)/MAD
.د.م0.9586037
1 CETUS(CETUS)/MXN
$1.9971799
1 CETUS(CETUS)/PLN
0.3881332
1 CETUS(CETUS)/RON
лв0.4606416
1 CETUS(CETUS)/SEK
kr1.0172502
1 CETUS(CETUS)/BGN
лв0.1780721
1 CETUS(CETUS)/HUF
Ft36.0356085
1 CETUS(CETUS)/CZK
2.2328322
1 CETUS(CETUS)/KWD
د.ك0.03252215
1 CETUS(CETUS)/ILS
0.3593431
1 CETUS(CETUS)/NOK
kr1.0844271
1 CETUS(CETUS)/NZD
$0.1791384

CETUS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CETUS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse CETUS ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CETUS kohta

Kui palju on CETUS (CETUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CETUS hind USD on 0.10663 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CETUS/USD hind?
Praegune hind CETUS/USD on $ 0.10663. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CETUS turukapitalisatsioon?
CETUS turukapitalisatsioon on $ 88.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CETUS ringlev varu?
CETUS ringlev varu on 833.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CETUS (ATH) hind?
CETUS saavutab ATH hinna summas 0.4923777683386451 USD.
Mis oli kõigi aegade CETUS madalaim (ATL) hind?
CETUS nägi ATL hinda summas 0.02679612372711401 USD.
Milline on CETUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CETUS kauplemismaht on $ 1.05M USD.
Kas CETUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CETUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CETUS hinna ennustust.
