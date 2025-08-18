CETUS (CETUS) reaalajas hind on $ 0.10663. Viimase 24 tunni jooksul CETUS kaubeldud madalaim $ 0.10382 ja kõrgeim $ 0.1103 näitab aktiivset turu volatiivsust. CETUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4923777683386451 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02679612372711401.
Lüliajalise tootluse osas on CETUS muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -2.87% 24 tunni vältel -7.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CETUS (CETUS) – turuteave
No.413
$ 88.90M
$ 1.05M
$ 106.63M
833.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
83.36%
SUI
CETUS praegune turukapitalisatsioon on $ 88.90M$ 1.05M 24 tunnise kauplemismahuga. CETUS ringlev varu on 833.70M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 106.63M.
CETUS (CETUS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CETUS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0031507
-2.87%
30 päeva
$ -0.01049
-8.96%
60 päeva
$ +0.01547
+16.97%
90 päeva
$ -0.09351
-46.73%
CETUS Hinnamuutus täna
Täna registreeris CETUS muutuse $ -0.0031507 (-2.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CETUS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01049 (-8.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CETUS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CETUS $ +0.01547 (+16.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CETUS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.09351 (-46.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CETUS (CETUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.
CETUS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CETUS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CETUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CETUS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CETUS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CETUS hinna ennustus (USD)
Kui palju on CETUS (CETUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CETUS (CETUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CETUS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CETUS (CETUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CETUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CETUS (CETUS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CETUS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CETUS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.