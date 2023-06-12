CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

KohtNo.448

Ringlev varu833,695,652

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.8336%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.4923777683386451,2024-11-10

Madalaim hind0.02679612372711401,2023-06-12

Avalik plokiahelSUI

TutvustusCetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

