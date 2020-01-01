CETUS (CETUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CETUS (CETUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CETUS (CETUS) teave Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi. Ametlik veebisait: https://www.cetus.zone/ Ostke CETUS kohe!

CETUS (CETUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CETUS (CETUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 80.52M $ 80.52M $ 80.52M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 833.70M $ 833.70M $ 833.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 96.58M $ 96.58M $ 96.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.495 $ 0.495 $ 0.495 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 Praegune hind: $ 0.09658 $ 0.09658 $ 0.09658 Lisateave CETUS (CETUS) hinna kohta

CETUS (CETUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CETUS (CETUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CETUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CETUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CETUS tokeni tokenoomikat, avastage CETUS tokeni reaalajas hinda!

CETUS (CETUS) hinna ajalugu CETUS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CETUS hinna ajalugu kohe!

CETUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CETUS võiks suunduda? Meie CETUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CETUS tokeni hinna ennustust kohe!

