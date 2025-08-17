BOBO (BOBO) reaalajas hind on $ 0.000000617568. Viimase 24 tunni jooksul BOBO kaubeldud madalaim $ 0.000000585383 ja kõrgeim $ 0.000000626 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000003496956583032 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000004584169.
Lüliajalise tootluse osas on BOBO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +4.30% 24 tunni vältel -9.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BOBO (BOBO) – turuteave
No.665
$ 40.84M
$ 17.51K
$ 42.61M
66.13T
69,000,000,000,000
66,484,444,313,649
95.84%
ETH
BOBO praegune turukapitalisatsioon on $ 40.84M$ 17.51K 24 tunnise kauplemismahuga. BOBO ringlev varu on 66.13T, mille koguvaru on 66484444313649. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.61M.
BOBO (BOBO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BOBO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000002546062
+4.30%
30 päeva
$ -0.00000007547
-10.89%
60 päeva
$ +0.00000023025
+59.44%
90 päeva
$ +0.000000156147
+33.84%
BOBO Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOBO muutuse $ +0.00000002546062 (+4.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BOBO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000007547 (-10.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BOBO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOBO $ +0.00000023025 (+59.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BOBO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000156147 (+33.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BOBO (BOBO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.
BOBO hinna ennustus (USD)
Kui palju on BOBO (BOBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOBO (BOBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOBO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BOBO (BOBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BOBO (BOBO) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.