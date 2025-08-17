Rohkem infot BOBO

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:57:29 (UTC+8)

BOBO (BOBO) hinna teave (USD)

$ 0.000003496956583032
$ 0.000003496956583032$ 0.000003496956583032

$ 0.00000000004584169
$ 0.00000000004584169$ 0.00000000004584169

0.00%

+4.30%

-9.61%

-9.61%

BOBO (BOBO) reaalajas hind on $ 0.000000617568. Viimase 24 tunni jooksul BOBO kaubeldud madalaim $ 0.000000585383 ja kõrgeim $ 0.000000626 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000003496956583032 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000004584169.

Lüliajalise tootluse osas on BOBO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +4.30% 24 tunni vältel -9.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOBO (BOBO) – turuteave

No.665

$ 40.84M
$ 40.84M$ 40.84M

$ 17.51K
$ 17.51K$ 17.51K

$ 42.61M
$ 42.61M$ 42.61M

66.13T
66.13T 66.13T

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

66,484,444,313,649
66,484,444,313,649 66,484,444,313,649

95.84%

ETH

BOBO praegune turukapitalisatsioon on $ 40.84M $ 17.51K 24 tunnise kauplemismahuga. BOBO ringlev varu on 66.13T, mille koguvaru on 66484444313649. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.61M.

BOBO (BOBO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BOBO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000002546062+4.30%
30 päeva$ -0.00000007547-10.89%
60 päeva$ +0.00000023025+59.44%
90 päeva$ +0.000000156147+33.84%
BOBO Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOBO muutuse $ +0.00000002546062 (+4.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BOBO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000007547 (-10.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BOBO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOBO $ +0.00000023025 (+59.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BOBO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000156147 (+33.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BOBO (BOBO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BOBO hinnaajaloo lehte.

Mis on BOBO (BOBO)

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

BOBO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOBO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOBO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BOBO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOBO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BOBO hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOBO (BOBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOBO (BOBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOBO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOBO hinna ennustust kohe!

BOBO (BOBO) tokenoomika

BOBO (BOBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BOBO (BOBO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BOBO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOBO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOBO kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOBO kohta

Kui palju on BOBO (BOBO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOBO hind USD on 0.000000617568 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOBO/USD hind?
Praegune hind BOBO/USD on $ 0.000000617568. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOBO turukapitalisatsioon?
BOBO turukapitalisatsioon on $ 40.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOBO ringlev varu?
BOBO ringlev varu on 66.13T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOBO (ATH) hind?
BOBO saavutab ATH hinna summas 0.000003496956583032 USD.
Mis oli kõigi aegade BOBO madalaim (ATL) hind?
BOBO nägi ATL hinda summas 0.00000000004584169 USD.
Milline on BOBO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOBO kauplemismaht on $ 17.51K USD.
Kas BOBO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOBO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:57:29 (UTC+8)

BOBO (BOBO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

