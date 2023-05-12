BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

NimiBOBO

KohtNo.733

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu66,134,444,313,649

Maksimaalne varu69,000,000,000,000

Koguvaru66,484,444,313,649

Ringluse määr0.9584%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000003496956583032,2024-06-12

Madalaim hind0.00000000004584169,2023-05-12

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

