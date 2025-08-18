aZen (AZEN) reaalajas hind on $ 0.002251. Viimase 24 tunni jooksul AZEN kaubeldud madalaim $ 0.002218 ja kõrgeim $ 0.002298 näitab aktiivset turu volatiivsust. AZENkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on AZEN muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel -1.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
aZen (AZEN) – turuteave
$ 33.60K
$ 33.60K$ 33.60K
$ 22.51M
$ 22.51M$ 22.51M
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
ARB
aZen praegune turukapitalisatsioon on --$ 33.60K 24 tunnise kauplemismahuga. AZEN ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
aZen (AZEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse aZen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003196
-1.40%
30 päeva
$ -0.000006
-0.27%
60 päeva
$ -0.000031
-1.36%
90 päeva
$ -0.000225
-9.09%
aZen Hinnamuutus täna
Täna registreeris AZEN muutuse $ -0.00003196 (-1.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
aZen 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000006 (-0.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
aZen 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AZEN $ -0.000031 (-1.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
aZen 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000225 (-9.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada aZen (AZEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
aZen delivers a powerful and scalable computing layer designed to support AI, data analytics and Web2+Web3 applications. Its ecosystem seamlessly combines protocol-level AI orchestration, enterprise-grade hardware, and a unified application hub: bridging the worlds of DePIN and DeFAI (Decentralized Finance + AI).
aZen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie aZen investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AZEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse aZen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie aZen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
aZen hinna ennustus (USD)
Kui palju on aZen (AZEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie aZen (AZEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida aZen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
aZen (AZEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AZEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
aZen (AZEN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas aZen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust aZen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
