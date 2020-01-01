aZen (AZEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi aZen (AZEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

aZen (AZEN) teave aZen delivers a powerful and scalable computing layer designed to support AI, data analytics and Web2+Web3 applications. Its ecosystem seamlessly combines protocol-level AI orchestration, enterprise-grade hardware, and a unified application hub: bridging the worlds of DePIN and DeFAI (Decentralized Finance + AI). Ametlik veebisait: https://azenprotocol.io/ Valge raamat: https://azen-protocol.gitbook.io/azen-gitbook Ostke AZEN kohe!

aZen (AZEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage aZen (AZEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.78M $ 22.78M $ 22.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.002278 $ 0.002278 $ 0.002278 Lisateave aZen (AZEN) hinna kohta

aZen (AZEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud aZen (AZEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AZEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AZEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AZEN tokeni tokenoomikat, avastage AZEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AZEN Kas olete huvitatud aZen (AZEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AZEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AZEN MEXC-ist osta!

aZen (AZEN) hinna ajalugu AZEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AZEN hinna ajalugu kohe!

AZEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AZEN võiks suunduda? Meie AZEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AZEN tokeni hinna ennustust kohe!

