BounceToken (AUCTION) reaalajas hind on $ 10.027. Viimase 24 tunni jooksul AUCTION kaubeldud madalaim $ 9.964 ja kõrgeim $ 10.226 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUCTIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 70.55596041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.484607093787073.
Lüliajalise tootluse osas on AUCTION muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -1.58% 24 tunni vältel -6.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BounceToken (AUCTION) – turuteave
No.518
$ 61.07M
$ 61.07M
$ 950.26K
$ 950.26K
$ 100.27M
$ 100.27M
6.09M
6.09M
10,000,000
10,000,000
7,640,877.20358214
7,640,877.20358214
60.90%
2021-02-07 00:00:00
ETH
BounceToken praegune turukapitalisatsioon on $ 61.07M$ 950.26K 24 tunnise kauplemismahuga. AUCTION ringlev varu on 6.09M, mille koguvaru on 7640877.20358214. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.27M.
BounceToken (AUCTION) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BounceToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.16091
-1.58%
30 päeva
$ -0.623
-5.85%
60 päeva
$ +0.533
+5.61%
90 päeva
$ -1.741
-14.80%
BounceToken Hinnamuutus täna
Täna registreeris AUCTION muutuse $ -0.16091 (-1.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BounceToken 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.623 (-5.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BounceToken 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AUCTION $ +0.533 (+5.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BounceToken 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.741 (-14.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BounceToken (AUCTION) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.
BounceToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BounceToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AUCTION panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BounceToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BounceToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BounceToken hinna ennustus (USD)
Kui palju on BounceToken (AUCTION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BounceToken (AUCTION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BounceToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BounceToken (AUCTION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUCTION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BounceToken (AUCTION) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BounceToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BounceToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.