Rohkem infot AUCTION

AUCTION Hinnainfo

AUCTION Valge raamat

AUCTION Ametlik veebisait

AUCTION Tokenoomika

AUCTION Hinnaprognoos

AUCTION Ajalugu

AUCTION – ostujuhend

AUCTION-usaldusraha valuutakonverter

AUCTION Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BounceToken logo

BounceToken hind(AUCTION)

1 AUCTION/USD reaalajas hind:

$10.023
$10.023$10.023
-1.58%1D
USD
BounceToken (AUCTION) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:04 (UTC+8)

BounceToken (AUCTION) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 9.964
$ 9.964$ 9.964
24 h madal
$ 10.226
$ 10.226$ 10.226
24 h kõrge

$ 9.964
$ 9.964$ 9.964

$ 10.226
$ 10.226$ 10.226

$ 70.55596041
$ 70.55596041$ 70.55596041

$ 3.484607093787073
$ 3.484607093787073$ 3.484607093787073

-0.11%

-1.58%

-6.26%

-6.26%

BounceToken (AUCTION) reaalajas hind on $ 10.027. Viimase 24 tunni jooksul AUCTION kaubeldud madalaim $ 9.964 ja kõrgeim $ 10.226 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUCTIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 70.55596041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.484607093787073.

Lüliajalise tootluse osas on AUCTION muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -1.58% 24 tunni vältel -6.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BounceToken (AUCTION) – turuteave

No.518

$ 61.07M
$ 61.07M$ 61.07M

$ 950.26K
$ 950.26K$ 950.26K

$ 100.27M
$ 100.27M$ 100.27M

6.09M
6.09M 6.09M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

7,640,877.20358214
7,640,877.20358214 7,640,877.20358214

60.90%

2021-02-07 00:00:00

ETH

BounceToken praegune turukapitalisatsioon on $ 61.07M $ 950.26K 24 tunnise kauplemismahuga. AUCTION ringlev varu on 6.09M, mille koguvaru on 7640877.20358214. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.27M.

BounceToken (AUCTION) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BounceToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.16091-1.58%
30 päeva$ -0.623-5.85%
60 päeva$ +0.533+5.61%
90 päeva$ -1.741-14.80%
BounceToken Hinnamuutus täna

Täna registreeris AUCTION muutuse $ -0.16091 (-1.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BounceToken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.623 (-5.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BounceToken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AUCTION $ +0.533 (+5.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BounceToken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.741 (-14.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BounceToken (AUCTION) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BounceToken hinnaajaloo lehte.

Mis on BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

BounceToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BounceToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AUCTION panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BounceToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BounceToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BounceToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on BounceToken (AUCTION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BounceToken (AUCTION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BounceToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BounceToken hinna ennustust kohe!

BounceToken (AUCTION) tokenoomika

BounceToken (AUCTION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUCTION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BounceToken (AUCTION) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BounceToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BounceToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AUCTION kohalike valuutade suhtes

1 BounceToken(AUCTION)/VND
263,860.505
1 BounceToken(AUCTION)/AUD
A$15.34131
1 BounceToken(AUCTION)/GBP
7.31971
1 BounceToken(AUCTION)/EUR
8.52295
1 BounceToken(AUCTION)/USD
$10.027
1 BounceToken(AUCTION)/MYR
RM42.21367
1 BounceToken(AUCTION)/TRY
409.60295
1 BounceToken(AUCTION)/JPY
¥1,473.969
1 BounceToken(AUCTION)/ARS
ARS$12,988.27391
1 BounceToken(AUCTION)/RUB
798.55028
1 BounceToken(AUCTION)/INR
877.46277
1 BounceToken(AUCTION)/IDR
Rp161,725.78381
1 BounceToken(AUCTION)/KRW
13,926.29976
1 BounceToken(AUCTION)/PHP
567.02685
1 BounceToken(AUCTION)/EGP
￡E.483.40167
1 BounceToken(AUCTION)/BRL
R$54.1458
1 BounceToken(AUCTION)/CAD
C$13.83726
1 BounceToken(AUCTION)/BDT
1,217.67888
1 BounceToken(AUCTION)/NGN
15,378.81098
1 BounceToken(AUCTION)/UAH
413.21267
1 BounceToken(AUCTION)/VES
Bs1,353.645
1 BounceToken(AUCTION)/CLP
$9,666.028
1 BounceToken(AUCTION)/PKR
Rs2,840.44856
1 BounceToken(AUCTION)/KZT
5,428.71807
1 BounceToken(AUCTION)/THB
฿324.47372
1 BounceToken(AUCTION)/TWD
NT$301.11081
1 BounceToken(AUCTION)/AED
د.إ36.79909
1 BounceToken(AUCTION)/CHF
Fr8.0216
1 BounceToken(AUCTION)/HKD
HK$78.41114
1 BounceToken(AUCTION)/AMD
֏3,832.92102
1 BounceToken(AUCTION)/MAD
.د.م90.14273
1 BounceToken(AUCTION)/MXN
$187.80571
1 BounceToken(AUCTION)/PLN
36.39801
1 BounceToken(AUCTION)/RON
лв43.31664
1 BounceToken(AUCTION)/SEK
kr95.65758
1 BounceToken(AUCTION)/BGN
лв16.74509
1 BounceToken(AUCTION)/HUF
Ft3,382.90926
1 BounceToken(AUCTION)/CZK
209.66457
1 BounceToken(AUCTION)/KWD
د.ك3.058235
1 BounceToken(AUCTION)/ILS
33.79099
1 BounceToken(AUCTION)/NOK
kr101.87432
1 BounceToken(AUCTION)/NZD
$16.84536

BounceToken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BounceToken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BounceToken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BounceToken kohta

Kui palju on BounceToken (AUCTION) tänapäeval väärt?
Reaalajas AUCTION hind USD on 10.027 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AUCTION/USD hind?
Praegune hind AUCTION/USD on $ 10.027. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BounceToken turukapitalisatsioon?
AUCTION turukapitalisatsioon on $ 61.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AUCTION ringlev varu?
AUCTION ringlev varu on 6.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUCTION (ATH) hind?
AUCTION saavutab ATH hinna summas 70.55596041 USD.
Mis oli kõigi aegade AUCTION madalaim (ATL) hind?
AUCTION nägi ATL hinda summas 3.484607093787073 USD.
Milline on AUCTION kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AUCTION kauplemismaht on $ 950.26K USD.
Kas AUCTION sel aastal kõrgemale ka suundub?
AUCTION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUCTION hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:04 (UTC+8)

BounceToken (AUCTION) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AUCTION/USD kalkulaator

Summa

AUCTION
AUCTION
USD
USD

1 AUCTION = 10.027 USD

Kauplemine: AUCTION

AUCTIONUSDT
$10.023
$10.023$10.023
-1.58%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu