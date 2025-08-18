Rohkem infot CALCIFY

Calcify Tech logo

Calcify Tech hind(CALCIFY)

1 CALCIFY/USD reaalajas hind:

Calcify Tech (CALCIFY) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Calcify Tech (CALCIFY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Calcify Tech (CALCIFY) reaalajas hind on $ 0.03662. Viimase 24 tunni jooksul CALCIFY kaubeldud madalaim $ 0.02992 ja kõrgeim $ 0.03857 näitab aktiivset turu volatiivsust. CALCIFYkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on CALCIFY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +9.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Calcify Tech (CALCIFY) – turuteave

BASE

Calcify Tech praegune turukapitalisatsioon on -- $ 219.63 24 tunnise kauplemismahuga. CALCIFY ringlev varu on --, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Calcify Tech (CALCIFY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Calcify Tech tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.04388-54.51%
60 päeva$ -0.34889-90.51%
90 päeva$ +0.01262+52.58%
Calcify Tech Hinnamuutus täna

Täna registreeris CALCIFY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Calcify Tech 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.04388 (-54.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Calcify Tech 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CALCIFY $ -0.34889 (-90.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Calcify Tech 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01262 (+52.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Calcify Tech (CALCIFY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Calcify Tech hinnaajaloo lehte.

Mis on Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Calcify Tech on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Calcify Tech investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CALCIFY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Calcify Tech kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Calcify Tech ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Calcify Tech hinna ennustus (USD)

Kui palju on Calcify Tech (CALCIFY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Calcify Tech (CALCIFY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Calcify Tech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Calcify Tech hinna ennustust kohe!

Calcify Tech (CALCIFY) tokenoomika

Calcify Tech (CALCIFY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CALCIFY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Calcify Tech (CALCIFY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Calcify Tech osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Calcify Tech osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CALCIFY kohalike valuutade suhtes

1 Calcify Tech(CALCIFY)/VND
963.6553
1 Calcify Tech(CALCIFY)/AUD
A$0.0556624
1 Calcify Tech(CALCIFY)/GBP
0.0267326
1 Calcify Tech(CALCIFY)/EUR
0.031127
1 Calcify Tech(CALCIFY)/USD
$0.03662
1 Calcify Tech(CALCIFY)/MYR
RM0.1541702
1 Calcify Tech(CALCIFY)/TRY
1.4937298
1 Calcify Tech(CALCIFY)/JPY
¥5.38314
1 Calcify Tech(CALCIFY)/ARS
ARS$47.4965062
1 Calcify Tech(CALCIFY)/RUB
2.9189802
1 Calcify Tech(CALCIFY)/INR
3.2046162
1 Calcify Tech(CALCIFY)/IDR
Rp590.6450786
1 Calcify Tech(CALCIFY)/KRW
50.8607856
1 Calcify Tech(CALCIFY)/PHP
2.070861
1 Calcify Tech(CALCIFY)/EGP
￡E.1.7672812
1 Calcify Tech(CALCIFY)/BRL
R$0.197748
1 Calcify Tech(CALCIFY)/CAD
C$0.0505356
1 Calcify Tech(CALCIFY)/BDT
4.4471328
1 Calcify Tech(CALCIFY)/NGN
56.1655588
1 Calcify Tech(CALCIFY)/UAH
1.5091102
1 Calcify Tech(CALCIFY)/VES
Bs4.9437
1 Calcify Tech(CALCIFY)/CLP
$35.30168
1 Calcify Tech(CALCIFY)/PKR
Rs10.3737136
1 Calcify Tech(CALCIFY)/KZT
19.8264342
1 Calcify Tech(CALCIFY)/THB
฿1.182826
1 Calcify Tech(CALCIFY)/TWD
NT$1.0996986
1 Calcify Tech(CALCIFY)/AED
د.إ0.1343954
1 Calcify Tech(CALCIFY)/CHF
Fr0.029296
1 Calcify Tech(CALCIFY)/HKD
HK$0.2863684
1 Calcify Tech(CALCIFY)/AMD
֏13.9983612
1 Calcify Tech(CALCIFY)/MAD
.د.م0.3292138
1 Calcify Tech(CALCIFY)/MXN
$0.6910194
1 Calcify Tech(CALCIFY)/PLN
0.1332968
1 Calcify Tech(CALCIFY)/RON
лв0.1581984
1 Calcify Tech(CALCIFY)/SEK
kr0.349721
1 Calcify Tech(CALCIFY)/BGN
лв0.0611554
1 Calcify Tech(CALCIFY)/HUF
Ft12.362912
1 Calcify Tech(CALCIFY)/CZK
0.765358
1 Calcify Tech(CALCIFY)/KWD
د.ك0.0111691
1 Calcify Tech(CALCIFY)/ILS
0.1234094
1 Calcify Tech(CALCIFY)/NOK
kr0.3731578
1 Calcify Tech(CALCIFY)/NZD
$0.0615216

Calcify Tech ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Calcify Tech võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Calcify Tech ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Calcify Tech kohta

Kui palju on Calcify Tech (CALCIFY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CALCIFY hind USD on 0.03662 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CALCIFY/USD hind?
Praegune hind CALCIFY/USD on $ 0.03662. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Calcify Tech turukapitalisatsioon?
CALCIFY turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CALCIFY ringlev varu?
CALCIFY ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CALCIFY (ATH) hind?
CALCIFY saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CALCIFY madalaim (ATL) hind?
CALCIFY nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CALCIFY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CALCIFY kauplemismaht on $ 219.63 USD.
Kas CALCIFY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CALCIFY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CALCIFY hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

