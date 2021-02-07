BounceToken (AUCTION) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BounceToken (AUCTION) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BounceToken (AUCTION) teave Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Ametlik veebisait: https://bounce.finance/ Valge raamat: https://docs.bounce.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 Ostke AUCTION kohe!

BounceToken (AUCTION) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BounceToken (AUCTION) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 58.73M $ 58.73M $ 58.73M Koguvaru: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Ringlev varu: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 96.43M $ 96.43M $ 96.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 71.21 $ 71.21 $ 71.21 Kõigi aegade madalaim: $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 Praegune hind: $ 9.643 $ 9.643 $ 9.643 Lisateave BounceToken (AUCTION) hinna kohta

BounceToken (AUCTION) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BounceToken (AUCTION) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUCTION tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUCTION tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUCTION tokeni tokenoomikat, avastage AUCTION tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AUCTION Kas olete huvitatud BounceToken (AUCTION) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AUCTION ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AUCTION MEXC-ist osta!

BounceToken (AUCTION) hinna ajalugu AUCTION hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AUCTION hinna ajalugu kohe!

AUCTION – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUCTION võiks suunduda? Meie AUCTION hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUCTION tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!