AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

NimiAUCTION

KohtNo.515

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)134.16%

Ringlev varu6,090,248.18100565

Maksimaalne varu10,000,000

Koguvaru7,640,877.20358214

Ringluse määr0.609%

Väljaandmise kuupäev2021-02-07 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim70.55596041,2021-04-12

Madalaim hind3.484607093787073,2023-06-15

Avalik plokiahelETH

TutvustusBounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

