Mis on Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Axie Infinity (AXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Axie Infinity (AXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Axie Infinity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Axie Infinity (AXS) tokenoomika

Axie Infinity (AXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Axie Infinity (AXS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Axie Infinity osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Axie Infinity osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AXS kohalike valuutade suhtes

Axie Infinity ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Axie Infinity võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Axie Infinity kohta Kui palju on Axie Infinity (AXS) tänapäeval väärt? Reaalajas AXS hind USD on 2.414 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AXS/USD hind? $ 2.414 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AXS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Axie Infinity turukapitalisatsioon? AXS turukapitalisatsioon on $ 401.63M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AXS ringlev varu? AXS ringlev varu on 166.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AXS (ATH) hind? AXS saavutab ATH hinna summas 165.36907993744018 USD . Mis oli kõigi aegade AXS madalaim (ATL) hind? AXS nägi ATL hinda summas 0.12343134 USD . Milline on AXS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AXS kauplemismaht on $ 701.05K USD . Kas AXS sel aastal kõrgemale ka suundub? AXS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AXS hinna ennustust

