Rohkem infot AXS

AXS Hinnainfo

AXS Valge raamat

AXS Ametlik veebisait

AXS Tokenoomika

AXS Hinnaprognoos

AXS Ajalugu

AXS – ostujuhend

AXS-usaldusraha valuutakonverter

AXS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Axie Infinity logo

Axie Infinity hind(AXS)

1 AXS/USD reaalajas hind:

$2.415
$2.415$2.415
-2.69%1D
USD
Axie Infinity (AXS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:26 (UTC+8)

Axie Infinity (AXS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.397
$ 2.397$ 2.397
24 h madal
$ 2.493
$ 2.493$ 2.493
24 h kõrge

$ 2.397
$ 2.397$ 2.397

$ 2.493
$ 2.493$ 2.493

$ 165.36907993744018
$ 165.36907993744018$ 165.36907993744018

$ 0.12343134
$ 0.12343134$ 0.12343134

-0.21%

-2.69%

-4.44%

-4.44%

Axie Infinity (AXS) reaalajas hind on $ 2.414. Viimase 24 tunni jooksul AXS kaubeldud madalaim $ 2.397 ja kõrgeim $ 2.493 näitab aktiivset turu volatiivsust. AXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 165.36907993744018 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12343134.

Lüliajalise tootluse osas on AXS muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -2.69% 24 tunni vältel -4.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Axie Infinity (AXS) – turuteave

No.143

$ 401.63M
$ 401.63M$ 401.63M

$ 701.05K
$ 701.05K$ 701.05K

$ 651.78M
$ 651.78M$ 651.78M

166.37M
166.37M 166.37M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Axie Infinity praegune turukapitalisatsioon on $ 401.63M $ 701.05K 24 tunnise kauplemismahuga. AXS ringlev varu on 166.37M, mille koguvaru on 270000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Axie Infinity (AXS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Axie Infinity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.06676-2.69%
30 päeva$ -0.212-8.08%
60 päeva$ +0.149+6.57%
90 päeva$ -0.584-19.48%
Axie Infinity Hinnamuutus täna

Täna registreeris AXS muutuse $ -0.06676 (-2.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Axie Infinity 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.212 (-8.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Axie Infinity 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AXS $ +0.149 (+6.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Axie Infinity 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.584 (-19.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Axie Infinity (AXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Axie Infinity hinnaajaloo lehte.

Mis on Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Axie Infinity investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AXS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Axie Infinity kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Axie Infinity ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Axie Infinity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Axie Infinity (AXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Axie Infinity (AXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Axie Infinity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Axie Infinity hinna ennustust kohe!

Axie Infinity (AXS) tokenoomika

Axie Infinity (AXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Axie Infinity (AXS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Axie Infinity osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Axie Infinity osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AXS kohalike valuutade suhtes

1 Axie Infinity(AXS)/VND
63,524.41
1 Axie Infinity(AXS)/AUD
A$3.69342
1 Axie Infinity(AXS)/GBP
1.76222
1 Axie Infinity(AXS)/EUR
2.0519
1 Axie Infinity(AXS)/USD
$2.414
1 Axie Infinity(AXS)/MYR
RM10.16294
1 Axie Infinity(AXS)/TRY
98.6119
1 Axie Infinity(AXS)/JPY
¥354.858
1 Axie Infinity(AXS)/ARS
ARS$3,126.92662
1 Axie Infinity(AXS)/RUB
192.25096
1 Axie Infinity(AXS)/INR
211.24914
1 Axie Infinity(AXS)/IDR
Rp38,935.47842
1 Axie Infinity(AXS)/KRW
3,352.75632
1 Axie Infinity(AXS)/PHP
136.5117
1 Axie Infinity(AXS)/EGP
￡E.116.37894
1 Axie Infinity(AXS)/BRL
R$13.0356
1 Axie Infinity(AXS)/CAD
C$3.33132
1 Axie Infinity(AXS)/BDT
293.15616
1 Axie Infinity(AXS)/NGN
3,702.44836
1 Axie Infinity(AXS)/UAH
99.48094
1 Axie Infinity(AXS)/VES
Bs325.89
1 Axie Infinity(AXS)/CLP
$2,327.096
1 Axie Infinity(AXS)/PKR
Rs683.83792
1 Axie Infinity(AXS)/KZT
1,306.96374
1 Axie Infinity(AXS)/THB
฿78.11704
1 Axie Infinity(AXS)/TWD
NT$72.49242
1 Axie Infinity(AXS)/AED
د.إ8.85938
1 Axie Infinity(AXS)/CHF
Fr1.9312
1 Axie Infinity(AXS)/HKD
HK$18.87748
1 Axie Infinity(AXS)/AMD
֏922.77564
1 Axie Infinity(AXS)/MAD
.د.م21.70186
1 Axie Infinity(AXS)/MXN
$45.21422
1 Axie Infinity(AXS)/PLN
8.76282
1 Axie Infinity(AXS)/RON
лв10.42848
1 Axie Infinity(AXS)/SEK
kr23.02956
1 Axie Infinity(AXS)/BGN
лв4.03138
1 Axie Infinity(AXS)/HUF
Ft814.43532
1 Axie Infinity(AXS)/CZK
50.47674
1 Axie Infinity(AXS)/KWD
د.ك0.73627
1 Axie Infinity(AXS)/ILS
8.13518
1 Axie Infinity(AXS)/NOK
kr24.52624
1 Axie Infinity(AXS)/NZD
$4.05552

Axie Infinity ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Axie Infinity võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Axie Infinity ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Axie Infinity kohta

Kui palju on Axie Infinity (AXS) tänapäeval väärt?
Reaalajas AXS hind USD on 2.414 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AXS/USD hind?
Praegune hind AXS/USD on $ 2.414. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Axie Infinity turukapitalisatsioon?
AXS turukapitalisatsioon on $ 401.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AXS ringlev varu?
AXS ringlev varu on 166.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AXS (ATH) hind?
AXS saavutab ATH hinna summas 165.36907993744018 USD.
Mis oli kõigi aegade AXS madalaim (ATL) hind?
AXS nägi ATL hinda summas 0.12343134 USD.
Milline on AXS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AXS kauplemismaht on $ 701.05K USD.
Kas AXS sel aastal kõrgemale ka suundub?
AXS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AXS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:26 (UTC+8)

Axie Infinity (AXS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AXS/USD kalkulaator

Summa

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 2.414 USD

Kauplemine: AXS

AXSUSDT
$2.415
$2.415$2.415
-2.77%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu