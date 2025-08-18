Axie Infinity (AXS) reaalajas hind on $ 2.414. Viimase 24 tunni jooksul AXS kaubeldud madalaim $ 2.397 ja kõrgeim $ 2.493 näitab aktiivset turu volatiivsust. AXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 165.36907993744018 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12343134.
Lüliajalise tootluse osas on AXS muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -2.69% 24 tunni vältel -4.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Axie Infinity (AXS) – turuteave
No.143
$ 401.63M
$ 701.05K
$ 651.78M
166.37M
270,000,000
0.01%
2021-03-30 00:00:00
ETH
Axie Infinity praegune turukapitalisatsioon on $ 401.63M$ 701.05K 24 tunnise kauplemismahuga. AXS ringlev varu on 166.37M, mille koguvaru on 270000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Axie Infinity (AXS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Axie Infinity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.06676
-2.69%
30 päeva
$ -0.212
-8.08%
60 päeva
$ +0.149
+6.57%
90 päeva
$ -0.584
-19.48%
Axie Infinity Hinnamuutus täna
Täna registreeris AXS muutuse $ -0.06676 (-2.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Axie Infinity 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.212 (-8.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Axie Infinity 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AXS $ +0.149 (+6.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Axie Infinity 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.584 (-19.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Axie Infinity (AXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
Axie Infinity on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Axie Infinity investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AXS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Axie Infinity kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Axie Infinity ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Axie Infinity hinna ennustus (USD)
Kui palju on Axie Infinity (AXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Axie Infinity (AXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Axie Infinity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Axie Infinity (AXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Axie Infinity (AXS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Axie Infinity osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Axie Infinity osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.