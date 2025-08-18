Rohkem infot ASTRAAI

ASTRAAI Hinnainfo

ASTRAAI Valge raamat

ASTRAAI Ametlik veebisait

ASTRAAI Tokenoomika

ASTRAAI Hinnaprognoos

ASTRAAI Ajalugu

ASTRAAI – ostujuhend

ASTRAAI-usaldusraha valuutakonverter

ASTRAAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AstraAI logo

AstraAI hind(ASTRAAI)

1 ASTRAAI/USD reaalajas hind:

$2.354
$2.354$2.354
-3.60%1D
USD
AstraAI (ASTRAAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:35:42 (UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.034
$ 2.034$ 2.034
24 h madal
$ 2.47
$ 2.47$ 2.47
24 h kõrge

$ 2.034
$ 2.034$ 2.034

$ 2.47
$ 2.47$ 2.47

$ 5.236339133268041
$ 5.236339133268041$ 5.236339133268041

$ 0.01784007500161164
$ 0.01784007500161164$ 0.01784007500161164

+0.77%

-3.59%

+40.20%

+40.20%

AstraAI (ASTRAAI) reaalajas hind on $ 2.354. Viimase 24 tunni jooksul ASTRAAI kaubeldud madalaim $ 2.034 ja kõrgeim $ 2.47 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTRAAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.236339133268041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01784007500161164.

Lüliajalise tootluse osas on ASTRAAI muutunud +0.77% viimase tunni jooksul, -3.59% 24 tunni vältel +40.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AstraAI (ASTRAAI) – turuteave

No.854

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

$ 80.84K
$ 80.84K$ 80.84K

$ 23.54M
$ 23.54M$ 23.54M

9.60M
9.60M 9.60M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

95.99%

ETH

AstraAI praegune turukapitalisatsioon on $ 22.60M $ 80.84K 24 tunnise kauplemismahuga. ASTRAAI ringlev varu on 9.60M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.54M.

AstraAI (ASTRAAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AstraAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.08791-3.59%
30 päeva$ +0.447+23.43%
60 päeva$ +0.834+54.86%
90 päeva$ +0.828+54.25%
AstraAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris ASTRAAI muutuse $ -0.08791 (-3.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AstraAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.447 (+23.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AstraAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ASTRAAI $ +0.834 (+54.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AstraAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.828 (+54.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AstraAI (ASTRAAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AstraAI hinnaajaloo lehte.

Mis on AstraAI (ASTRAAI)

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

AstraAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AstraAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ASTRAAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AstraAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AstraAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AstraAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on AstraAI (ASTRAAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AstraAI (ASTRAAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AstraAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AstraAI hinna ennustust kohe!

AstraAI (ASTRAAI) tokenoomika

AstraAI (ASTRAAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRAAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AstraAI (ASTRAAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AstraAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AstraAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ASTRAAI kohalike valuutade suhtes

1 AstraAI(ASTRAAI)/VND
61,945.51
1 AstraAI(ASTRAAI)/AUD
A$3.60162
1 AstraAI(ASTRAAI)/GBP
1.71842
1 AstraAI(ASTRAAI)/EUR
2.0009
1 AstraAI(ASTRAAI)/USD
$2.354
1 AstraAI(ASTRAAI)/MYR
RM9.91034
1 AstraAI(ASTRAAI)/TRY
96.1609
1 AstraAI(ASTRAAI)/JPY
¥346.038
1 AstraAI(ASTRAAI)/ARS
ARS$3,049.20682
1 AstraAI(ASTRAAI)/RUB
187.47256
1 AstraAI(ASTRAAI)/INR
205.99854
1 AstraAI(ASTRAAI)/IDR
Rp37,967.73662
1 AstraAI(ASTRAAI)/KRW
3,269.42352
1 AstraAI(ASTRAAI)/PHP
133.1187
1 AstraAI(ASTRAAI)/EGP
￡E.113.48634
1 AstraAI(ASTRAAI)/BRL
R$12.7116
1 AstraAI(ASTRAAI)/CAD
C$3.24852
1 AstraAI(ASTRAAI)/BDT
285.86976
1 AstraAI(ASTRAAI)/NGN
3,610.42396
1 AstraAI(ASTRAAI)/UAH
97.00834
1 AstraAI(ASTRAAI)/VES
Bs317.79
1 AstraAI(ASTRAAI)/CLP
$2,269.256
1 AstraAI(ASTRAAI)/PKR
Rs666.84112
1 AstraAI(ASTRAAI)/KZT
1,274.47914
1 AstraAI(ASTRAAI)/THB
฿76.17544
1 AstraAI(ASTRAAI)/TWD
NT$70.69062
1 AstraAI(ASTRAAI)/AED
د.إ8.63918
1 AstraAI(ASTRAAI)/CHF
Fr1.8832
1 AstraAI(ASTRAAI)/HKD
HK$18.40828
1 AstraAI(ASTRAAI)/AMD
֏899.84004
1 AstraAI(ASTRAAI)/MAD
.د.م21.16246
1 AstraAI(ASTRAAI)/MXN
$44.09042
1 AstraAI(ASTRAAI)/PLN
8.54502
1 AstraAI(ASTRAAI)/RON
лв10.16928
1 AstraAI(ASTRAAI)/SEK
kr22.45716
1 AstraAI(ASTRAAI)/BGN
лв3.93118
1 AstraAI(ASTRAAI)/HUF
Ft794.19252
1 AstraAI(ASTRAAI)/CZK
49.22214
1 AstraAI(ASTRAAI)/KWD
د.ك0.71797
1 AstraAI(ASTRAAI)/ILS
7.93298
1 AstraAI(ASTRAAI)/NOK
kr23.91664
1 AstraAI(ASTRAAI)/NZD
$3.95472

AstraAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AstraAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AstraAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AstraAI kohta

Kui palju on AstraAI (ASTRAAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASTRAAI hind USD on 2.354 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASTRAAI/USD hind?
Praegune hind ASTRAAI/USD on $ 2.354. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AstraAI turukapitalisatsioon?
ASTRAAI turukapitalisatsioon on $ 22.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASTRAAI ringlev varu?
ASTRAAI ringlev varu on 9.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRAAI (ATH) hind?
ASTRAAI saavutab ATH hinna summas 5.236339133268041 USD.
Mis oli kõigi aegade ASTRAAI madalaim (ATL) hind?
ASTRAAI nägi ATL hinda summas 0.01784007500161164 USD.
Milline on ASTRAAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASTRAAI kauplemismaht on $ 80.84K USD.
Kas ASTRAAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASTRAAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRAAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:35:42 (UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ASTRAAI/USD kalkulaator

Summa

ASTRAAI
ASTRAAI
USD
USD

1 ASTRAAI = 2.354 USD

Kauplemine: ASTRAAI

ASTRAAIUSDT
$2.354
$2.354$2.354
-3.32%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu