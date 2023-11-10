ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

KohtNo.992

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu9,599,999.99999945

Maksimaalne varu10,000,000

Koguvaru10,000,000

Ringluse määr0.9599%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim5.236339133268041,2024-03-13

Madalaim hind0.01784007500161164,2023-11-10

Avalik plokiahelETH

TutvustusAstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

