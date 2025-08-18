Areon Network (AREA) reaalajas hind on $ 0.01544. Viimase 24 tunni jooksul AREA kaubeldud madalaim $ 0.01501 ja kõrgeim $ 0.01637 näitab aktiivset turu volatiivsust. AREAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3199181743809326 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003344192063297708.
Lüliajalise tootluse osas on AREA muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, +0.19% 24 tunni vältel +5.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Areon Network (AREA) – turuteave
No.1874
$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M
$ 2.54K
$ 2.54K$ 2.54K
$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M
118.16M
118.16M 118.16M
250,000,000
250,000,000 250,000,000
AREA
Areon Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.82M$ 2.54K 24 tunnise kauplemismahuga. AREA ringlev varu on 118.16M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Areon Network (AREA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Areon Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000293
+0.19%
30 päeva
$ -0.00094
-5.74%
60 päeva
$ +0.00044
+2.93%
90 päeva
$ -0.00589
-27.62%
Areon Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris AREA muutuse $ +0.0000293 (+0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Areon Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00094 (-5.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Areon Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AREA $ +0.00044 (+2.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Areon Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00589 (-27.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Areon Network (AREA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area.
Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees.
Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA)
AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.
Areon Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Areon Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AREA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Areon Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Areon Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Areon Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Areon Network (AREA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Areon Network (AREA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Areon Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Areon Network (AREA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AREA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Areon Network (AREA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Areon Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Areon Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.