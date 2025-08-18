Mis on Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Areon Network kohta Kui palju on Areon Network (AREA) tänapäeval väärt? Reaalajas AREA hind USD on 0.01544 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AREA/USD hind? $ 0.01544 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AREA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Areon Network turukapitalisatsioon? AREA turukapitalisatsioon on $ 1.82M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AREA ringlev varu? AREA ringlev varu on 118.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AREA (ATH) hind? AREA saavutab ATH hinna summas 0.3199181743809326 USD . Mis oli kõigi aegade AREA madalaim (ATL) hind? AREA nägi ATL hinda summas 0.003344192063297708 USD . Milline on AREA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AREA kauplemismaht on $ 2.54K USD . Kas AREA sel aastal kõrgemale ka suundub? AREA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AREA hinna ennustust

