Areon Network logo

Areon Network hind(AREA)

1 AREA/USD reaalajas hind:

$0.01544
+0.19%1D
USD
Areon Network (AREA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:34:37 (UTC+8)

Areon Network (AREA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01501
24 h madal
$ 0.01637
24 h kõrge

$ 0.01501
$ 0.01637
$ 0.3199181743809326
$ 0.003344192063297708
+0.52%

+0.19%

+5.39%

+5.39%

Areon Network (AREA) reaalajas hind on $ 0.01544. Viimase 24 tunni jooksul AREA kaubeldud madalaim $ 0.01501 ja kõrgeim $ 0.01637 näitab aktiivset turu volatiivsust. AREAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3199181743809326 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003344192063297708.

Lüliajalise tootluse osas on AREA muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, +0.19% 24 tunni vältel +5.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Areon Network (AREA) – turuteave

No.1874

$ 1.82M
$ 2.54K
$ 3.86M
118.16M
250,000,000
AREA

Areon Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.82M $ 2.54K 24 tunnise kauplemismahuga. AREA ringlev varu on 118.16M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Areon Network (AREA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Areon Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000293+0.19%
30 päeva$ -0.00094-5.74%
60 päeva$ +0.00044+2.93%
90 päeva$ -0.00589-27.62%
Areon Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris AREA muutuse $ +0.0000293 (+0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Areon Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00094 (-5.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Areon Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AREA $ +0.00044 (+2.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Areon Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00589 (-27.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Areon Network (AREA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Areon Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Areon Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AREA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Areon Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Areon Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Areon Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Areon Network (AREA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Areon Network (AREA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Areon Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Areon Network hinna ennustust kohe!

Areon Network (AREA) tokenoomika

Areon Network (AREA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AREA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Areon Network (AREA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Areon Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Areon Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AREA kohalike valuutade suhtes

1 Areon Network(AREA)/VND
406.3036
1 Areon Network(AREA)/AUD
A$0.0236232
1 Areon Network(AREA)/GBP
0.0112712
1 Areon Network(AREA)/EUR
0.013124
1 Areon Network(AREA)/USD
$0.01544
1 Areon Network(AREA)/MYR
RM0.0650024
1 Areon Network(AREA)/TRY
0.630724
1 Areon Network(AREA)/JPY
¥2.26968
1 Areon Network(AREA)/ARS
ARS$19.9998952
1 Areon Network(AREA)/RUB
1.2296416
1 Areon Network(AREA)/INR
1.3511544
1 Areon Network(AREA)/IDR
Rp249.0322232
1 Areon Network(AREA)/KRW
21.4443072
1 Areon Network(AREA)/PHP
0.873132
1 Areon Network(AREA)/EGP
￡E.0.7443624
1 Areon Network(AREA)/BRL
R$0.083376
1 Areon Network(AREA)/CAD
C$0.0213072
1 Areon Network(AREA)/BDT
1.8750336
1 Areon Network(AREA)/NGN
23.6809456
1 Areon Network(AREA)/UAH
0.6362824
1 Areon Network(AREA)/VES
Bs2.0844
1 Areon Network(AREA)/CLP
$14.88416
1 Areon Network(AREA)/PKR
Rs4.3738432
1 Areon Network(AREA)/KZT
8.3593704
1 Areon Network(AREA)/THB
฿0.4996384
1 Areon Network(AREA)/TWD
NT$0.4636632
1 Areon Network(AREA)/AED
د.إ0.0566648
1 Areon Network(AREA)/CHF
Fr0.012352
1 Areon Network(AREA)/HKD
HK$0.1207408
1 Areon Network(AREA)/AMD
֏5.9020944
1 Areon Network(AREA)/MAD
.د.م0.1388056
1 Areon Network(AREA)/MXN
$0.2891912
1 Areon Network(AREA)/PLN
0.0560472
1 Areon Network(AREA)/RON
лв0.0667008
1 Areon Network(AREA)/SEK
kr0.1472976
1 Areon Network(AREA)/BGN
лв0.0257848
1 Areon Network(AREA)/HUF
Ft5.2091472
1 Areon Network(AREA)/CZK
0.3228504
1 Areon Network(AREA)/KWD
د.ك0.0047092
1 Areon Network(AREA)/ILS
0.0520328
1 Areon Network(AREA)/NOK
kr0.1568704
1 Areon Network(AREA)/NZD
$0.0259392

Areon Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Areon Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Areon Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Areon Network kohta

Kui palju on Areon Network (AREA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AREA hind USD on 0.01544 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AREA/USD hind?
Praegune hind AREA/USD on $ 0.01544. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Areon Network turukapitalisatsioon?
AREA turukapitalisatsioon on $ 1.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AREA ringlev varu?
AREA ringlev varu on 118.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AREA (ATH) hind?
AREA saavutab ATH hinna summas 0.3199181743809326 USD.
Mis oli kõigi aegade AREA madalaim (ATL) hind?
AREA nägi ATL hinda summas 0.003344192063297708 USD.
Milline on AREA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AREA kauplemismaht on $ 2.54K USD.
Kas AREA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AREA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AREA hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:34:37 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AREA/USD kalkulaator

Summa

AREA
AREA
USD
USD

1 AREA = 0.01544 USD

Kauplemine: AREA

AREAUSDT
$0.01544
+0.25%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu