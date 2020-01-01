Areon Network (AREA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Areon Network (AREA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Areon Network (AREA) teave Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. Ametlik veebisait: https://areon.network/ Valge raamat: https://docs.areon.network/ Plokiahela Explorer: https://areonscan.com Ostke AREA kohe!

Areon Network (AREA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Areon Network (AREA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.77M Koguvaru: $ 250.00M Ringlev varu: $ 118.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.21 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003344192063297708 Praegune hind: $ 0.01494 Lisateave Areon Network (AREA) hinna kohta

Areon Network (AREA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Areon Network (AREA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AREA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AREA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AREA tokeni tokenoomikat, avastage AREA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AREA Kas olete huvitatud Areon Network (AREA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AREA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AREA MEXC-ist osta!

Areon Network (AREA) hinna ajalugu AREA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AREA hinna ajalugu kohe!

AREA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AREA võiks suunduda? Meie AREA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AREA tokeni hinna ennustust kohe!

