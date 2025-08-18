Altura (ALU) reaalajas hind on $ 0.03042. Viimase 24 tunni jooksul ALU kaubeldud madalaim $ 0.01653 ja kõrgeim $ 0.036 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4623904871616907 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00233284.
Lüliajalise tootluse osas on ALU muutunud -2.29% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel +428.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Altura (ALU) – turuteave
No.912
$ 30.12M
$ 456.58K
$ 30.12M
990.00M
990,000,000
BSC
Altura praegune turukapitalisatsioon on $ 30.12M$ 456.58K 24 tunnise kauplemismahuga. ALU ringlev varu on 990.00M, mille koguvaru on 990000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Altura (ALU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Altura tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000087
-0.27%
30 päeva
$ +0.01828
+150.57%
60 päeva
$ +0.01637
+116.51%
90 päeva
$ +0.00244
+8.72%
Altura Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALU muutuse $ -0.000087 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Altura 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01828 (+150.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Altura 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALU $ +0.01637 (+116.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Altura 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00244 (+8.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Altura (ALU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.
Altura on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Altura investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ALU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Altura kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Altura ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Altura hinna ennustus (USD)
Kui palju on Altura (ALU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Altura (ALU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Altura nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Altura (ALU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Altura (ALU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Altura osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Altura osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.