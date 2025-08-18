Rohkem infot ALU

Altura hind(ALU)

1 ALU/USD reaalajas hind:

$0.03099
$0.03099$0.03099
-0.28%1D
USD
Altura (ALU) reaalajas hinnagraafik
Altura (ALU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01653
$ 0.01653$ 0.01653
24 h madal
$ 0.036
$ 0.036$ 0.036
24 h kõrge

$ 0.01653
$ 0.01653$ 0.01653

$ 0.036
$ 0.036$ 0.036

$ 0.4623904871616907
$ 0.4623904871616907$ 0.4623904871616907

$ 0.00233284
$ 0.00233284$ 0.00233284

-2.29%

-0.27%

+428.12%

+428.12%

Altura (ALU) reaalajas hind on $ 0.03042. Viimase 24 tunni jooksul ALU kaubeldud madalaim $ 0.01653 ja kõrgeim $ 0.036 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4623904871616907 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00233284.

Lüliajalise tootluse osas on ALU muutunud -2.29% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel +428.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Altura (ALU) – turuteave

No.912

$ 30.12M
$ 30.12M$ 30.12M

$ 456.58K
$ 456.58K$ 456.58K

$ 30.12M
$ 30.12M$ 30.12M

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000
990,000,000 990,000,000

BSC

Altura praegune turukapitalisatsioon on $ 30.12M $ 456.58K 24 tunnise kauplemismahuga. ALU ringlev varu on 990.00M, mille koguvaru on 990000000.

Altura (ALU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Altura tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000087-0.27%
30 päeva$ +0.01828+150.57%
60 päeva$ +0.01637+116.51%
90 päeva$ +0.00244+8.72%
Altura Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALU muutuse $ -0.000087 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Altura 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01828 (+150.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Altura 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALU $ +0.01637 (+116.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Altura 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00244 (+8.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Altura (ALU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Altura hinnaajaloo lehte.

Mis on Altura (ALU)

Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.

Altura on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Altura investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Altura kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Altura ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Altura hinna ennustus (USD)

Kui palju on Altura (ALU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Altura (ALU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Altura nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Altura hinna ennustust kohe!

Altura (ALU) tokenoomika

Altura (ALU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Altura (ALU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Altura osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Altura osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALU kohalike valuutade suhtes

1 Altura(ALU)/VND
800.5023
1 Altura(ALU)/AUD
A$0.0462384
1 Altura(ALU)/GBP
0.0222066
1 Altura(ALU)/EUR
0.025857
1 Altura(ALU)/USD
$0.03042
1 Altura(ALU)/MYR
RM0.1280682
1 Altura(ALU)/TRY
1.2408318
1 Altura(ALU)/JPY
¥4.47174
1 Altura(ALU)/ARS
ARS$39.4550442
1 Altura(ALU)/RUB
2.4266034
1 Altura(ALU)/INR
2.6620542
1 Altura(ALU)/IDR
Rp490.6450926
1 Altura(ALU)/KRW
42.2497296
1 Altura(ALU)/PHP
1.720251
1 Altura(ALU)/EGP
￡E.1.4689818
1 Altura(ALU)/BRL
R$0.164268
1 Altura(ALU)/CAD
C$0.0419796
1 Altura(ALU)/BDT
3.6942048
1 Altura(ALU)/NGN
46.6563708
1 Altura(ALU)/UAH
1.2536082
1 Altura(ALU)/VES
Bs4.1067
1 Altura(ALU)/CLP
$29.32488
1 Altura(ALU)/PKR
Rs8.6173776
1 Altura(ALU)/KZT
16.4696922
1 Altura(ALU)/THB
฿0.9859122
1 Altura(ALU)/TWD
NT$0.9135126
1 Altura(ALU)/AED
د.إ0.1116414
1 Altura(ALU)/CHF
Fr0.024336
1 Altura(ALU)/HKD
HK$0.2378844
1 Altura(ALU)/AMD
֏11.6283492
1 Altura(ALU)/MAD
.د.م0.2734758
1 Altura(ALU)/MXN
$0.5697666
1 Altura(ALU)/PLN
0.1107288
1 Altura(ALU)/RON
лв0.1314144
1 Altura(ALU)/SEK
kr0.2902068
1 Altura(ALU)/BGN
лв0.0508014
1 Altura(ALU)/HUF
Ft10.280439
1 Altura(ALU)/CZK
0.6369948
1 Altura(ALU)/KWD
د.ك0.0092781
1 Altura(ALU)/ILS
0.1025154
1 Altura(ALU)/NOK
kr0.3093714
1 Altura(ALU)/NZD
$0.0511056

Altura ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Altura võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Altura ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Altura kohta

Kui palju on Altura (ALU) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALU hind USD on 0.03042 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALU/USD hind?
Praegune hind ALU/USD on $ 0.03042. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Altura turukapitalisatsioon?
ALU turukapitalisatsioon on $ 30.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALU ringlev varu?
ALU ringlev varu on 990.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALU (ATH) hind?
ALU saavutab ATH hinna summas 0.4623904871616907 USD.
Mis oli kõigi aegade ALU madalaim (ATL) hind?
ALU nägi ATL hinda summas 0.00233284 USD.
Milline on ALU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALU kauplemismaht on $ 456.58K USD.
Kas ALU sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

