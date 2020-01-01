Altura (ALU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Altura (ALU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Altura (ALU) teave Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. Ametlik veebisait: https://www.altura.com/ Valge raamat: http://altura.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 Ostke ALU kohe!

Altura (ALU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Altura (ALU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.54M $ 25.54M $ 25.54M Koguvaru: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ringlev varu: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.54M $ 25.54M $ 25.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17573 $ 0.17573 $ 0.17573 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00233284 $ 0.00233284 $ 0.00233284 Praegune hind: $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258 Lisateave Altura (ALU) hinna kohta

Altura (ALU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Altura (ALU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALU tokeni tokenoomikat, avastage ALU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALU Kas olete huvitatud Altura (ALU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ALU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ALU MEXC-ist osta!

Altura (ALU) hinna ajalugu ALU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ALU hinna ajalugu kohe!

ALU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALU võiks suunduda? Meie ALU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALU tokeni hinna ennustust kohe!

