AIDOGE hind(AIDOGE)

1 AIDOGE/USD reaalajas hind:

$0.00000000010905
$0.00000000010905$0.00000000010905
+0.46%1D
USD
AIDOGE (AIDOGE) reaalajas hinnagraafik
AIDOGE (AIDOGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000000107
$ 0.000000000107$ 0.000000000107
24 h madal
$ 0.000000000112
$ 0.000000000112$ 0.000000000112
24 h kõrge

$ 0.000000000107
$ 0.000000000107$ 0.000000000107

$ 0.000000000112
$ 0.000000000112$ 0.000000000112

$ 0.000001049829412299
$ 0.000001049829412299$ 0.000001049829412299

$ 0.000000000001867404
$ 0.000000000001867404$ 0.000000000001867404

+0.94%

+0.46%

-4.18%

-4.18%

AIDOGE (AIDOGE) reaalajas hind on $ 0.0000000001094. Viimase 24 tunni jooksul AIDOGE kaubeldud madalaim $ 0.000000000107 ja kõrgeim $ 0.000000000112 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIDOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000001049829412299 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000001867404.

Lüliajalise tootluse osas on AIDOGE muutunud +0.94% viimase tunni jooksul, +0.46% 24 tunni vältel -4.18% viimase 7 päeva jooksul.

AIDOGE (AIDOGE) – turuteave

No.913

$ 19.09M
$ 19.09M$ 19.09M

$ 105.38K
$ 105.38K$ 105.38K

$ 20.96M
$ 20.96M$ 20.96M

174,455.90T
174,455.90T 174,455.90T

191,609,763,385,755,000
191,609,763,385,755,000 191,609,763,385,755,000

AIDOGE praegune turukapitalisatsioon on $ 19.09M $ 105.38K 24 tunnise kauplemismahuga. AIDOGE ringlev varu on 174,455.90T, mille koguvaru on 191609763385755000.

AIDOGE (AIDOGE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AIDOGE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000000000004993+0.46%
30 päeva$ -0.00000000003787-25.72%
60 päeva$ +0.0000000000021+1.95%
90 päeva$ -0.00000000003948-26.52%
AIDOGE Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIDOGE muutuse $ +0.0000000000004993 (+0.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AIDOGE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000003787 (-25.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AIDOGE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIDOGE $ +0.0000000000021 (+1.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AIDOGE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000000003948 (-26.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AIDOGE (AIDOGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AIDOGE hinnaajaloo lehte.

Mis on AIDOGE (AIDOGE)

AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story.

AIDOGE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIDOGE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

AIDOGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on AIDOGE (AIDOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIDOGE (AIDOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIDOGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AIDOGE hinna ennustust kohe!

AIDOGE (AIDOGE) tokenoomika

AIDOGE (AIDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AIDOGE (AIDOGE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AIDOGE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIDOGE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AIDOGE kohalike valuutade suhtes

1 AIDOGE(AIDOGE)/VND
0.000002878861
1 AIDOGE(AIDOGE)/AUD
A$0.000000000166288
1 AIDOGE(AIDOGE)/GBP
0.000000000079862
1 AIDOGE(AIDOGE)/EUR
0.00000000009299
1 AIDOGE(AIDOGE)/USD
$0.0000000001094
1 AIDOGE(AIDOGE)/MYR
RM0.000000000460574
1 AIDOGE(AIDOGE)/TRY
0.000000004462426
1 AIDOGE(AIDOGE)/JPY
¥0.0000000160818
1 AIDOGE(AIDOGE)/ARS
ARS$0.000000141892894
1 AIDOGE(AIDOGE)/RUB
0.000000008720274
1 AIDOGE(AIDOGE)/INR
0.000000009573594
1 AIDOGE(AIDOGE)/IDR
Rp0.000001764515882
1 AIDOGE(AIDOGE)/KRW
0.000000151943472
1 AIDOGE(AIDOGE)/PHP
0.00000000618657
1 AIDOGE(AIDOGE)/EGP
￡E.0.000000005279644
1 AIDOGE(AIDOGE)/BRL
R$0.00000000059076
1 AIDOGE(AIDOGE)/CAD
C$0.000000000150972
1 AIDOGE(AIDOGE)/BDT
0.000000013285536
1 AIDOGE(AIDOGE)/NGN
0.000000167791156
1 AIDOGE(AIDOGE)/UAH
0.000000004508374
1 AIDOGE(AIDOGE)/VES
Bs0.000000014769
1 AIDOGE(AIDOGE)/CLP
$0.0000001054616
1 AIDOGE(AIDOGE)/PKR
Rs0.000000030990832
1 AIDOGE(AIDOGE)/KZT
0.000000059230254
1 AIDOGE(AIDOGE)/THB
฿0.00000000353362
1 AIDOGE(AIDOGE)/TWD
NT$0.000000003285282
1 AIDOGE(AIDOGE)/AED
د.إ0.000000000401498
1 AIDOGE(AIDOGE)/CHF
Fr0.00000000008752
1 AIDOGE(AIDOGE)/HKD
HK$0.000000000855508
1 AIDOGE(AIDOGE)/AMD
֏0.000000041819244
1 AIDOGE(AIDOGE)/MAD
.د.م0.000000000983506
1 AIDOGE(AIDOGE)/MXN
$0.000000002064378
1 AIDOGE(AIDOGE)/PLN
0.000000000398216
1 AIDOGE(AIDOGE)/RON
лв0.000000000472608
1 AIDOGE(AIDOGE)/SEK
kr0.00000000104477
1 AIDOGE(AIDOGE)/BGN
лв0.000000000182698
1 AIDOGE(AIDOGE)/HUF
Ft0.00000003693344
1 AIDOGE(AIDOGE)/CZK
0.00000000228646
1 AIDOGE(AIDOGE)/KWD
د.ك0.000000000033367
1 AIDOGE(AIDOGE)/ILS
0.000000000368678
1 AIDOGE(AIDOGE)/NOK
kr0.000000001114786
1 AIDOGE(AIDOGE)/NZD
$0.000000000183792

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AIDOGE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AIDOGE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AIDOGE kohta

Kui palju on AIDOGE (AIDOGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIDOGE hind USD on 0.0000000001094 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIDOGE/USD hind?
Praegune hind AIDOGE/USD on $ 0.0000000001094. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AIDOGE turukapitalisatsioon?
AIDOGE turukapitalisatsioon on $ 19.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIDOGE ringlev varu?
AIDOGE ringlev varu on 174,455.90T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIDOGE (ATH) hind?
AIDOGE saavutab ATH hinna summas 0.000001049829412299 USD.
Mis oli kõigi aegade AIDOGE madalaim (ATL) hind?
AIDOGE nägi ATL hinda summas 0.000000000001867404 USD.
Milline on AIDOGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIDOGE kauplemismaht on $ 105.38K USD.
Kas AIDOGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIDOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIDOGE hinna ennustust.
