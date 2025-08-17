AIDOGE (AIDOGE) reaalajas hind on $ 0.0000000001094. Viimase 24 tunni jooksul AIDOGE kaubeldud madalaim $ 0.000000000107 ja kõrgeim $ 0.000000000112 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIDOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000001049829412299 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000001867404.
Lüliajalise tootluse osas on AIDOGE muutunud +0.94% viimase tunni jooksul, +0.46% 24 tunni vältel -4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AIDOGE (AIDOGE) – turuteave
No.913
$ 19.09M
$ 19.09M$ 19.09M
$ 105.38K
$ 105.38K$ 105.38K
$ 20.96M
$ 20.96M$ 20.96M
174,455.90T
174,455.90T 174,455.90T
191,609,763,385,755,000
191,609,763,385,755,000 191,609,763,385,755,000
ARB
AIDOGE praegune turukapitalisatsioon on $ 19.09M$ 105.38K 24 tunnise kauplemismahuga. AIDOGE ringlev varu on 174,455.90T, mille koguvaru on 191609763385755000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
AIDOGE (AIDOGE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AIDOGE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000000000004993
+0.46%
30 päeva
$ -0.00000000003787
-25.72%
60 päeva
$ +0.0000000000021
+1.95%
90 päeva
$ -0.00000000003948
-26.52%
AIDOGE Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIDOGE muutuse $ +0.0000000000004993 (+0.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AIDOGE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000003787 (-25.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AIDOGE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIDOGE $ +0.0000000000021 (+1.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AIDOGE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000000003948 (-26.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AIDOGE (AIDOGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story.
AIDOGE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIDOGE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AIDOGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AIDOGE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AIDOGE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AIDOGE hinna ennustus (USD)
Kui palju on AIDOGE (AIDOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIDOGE (AIDOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIDOGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AIDOGE (AIDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AIDOGE (AIDOGE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AIDOGE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIDOGE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.