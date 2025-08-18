STRK (STRK) reaalajas hind on $ 0.143. Viimase 24 tunni jooksul STRK kaubeldud madalaim $ 0.1365 ja kõrgeim $ 0.1464 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.6618567668936515 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09690269162798996.
Lüliajalise tootluse osas on STRK muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel +5.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
STRK (STRK) – turuteave
STRK praegune turukapitalisatsioon on $ 548.50M$ 2.86M 24 tunnise kauplemismahuga. STRK ringlev varu on 3.84B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.43B.
STRK (STRK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse STRK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001489
-1.03%
30 päeva
$ +0.0004
+0.28%
60 päeva
$ +0.0326
+29.52%
90 päeva
$ -0.0091
-5.99%
STRK Hinnamuutus täna
Täna registreeris STRK muutuse $ -0.001489 (-1.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
STRK 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0004 (+0.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
STRK 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRK $ +0.0326 (+29.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
STRK 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0091 (-5.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada STRK (STRK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.
STRK (STRK) ostujuhend
