STRK hind(STRK)

1 STRK/USD reaalajas hind:

STRK (STRK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:48:28 (UTC+8)

STRK (STRK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
STRK (STRK) reaalajas hind on $ 0.143. Viimase 24 tunni jooksul STRK kaubeldud madalaim $ 0.1365 ja kõrgeim $ 0.1464 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.6618567668936515 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09690269162798996.

Lüliajalise tootluse osas on STRK muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel +5.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STRK (STRK) – turuteave

No.116

STARK

STRK praegune turukapitalisatsioon on $ 548.50M $ 2.86M 24 tunnise kauplemismahuga. STRK ringlev varu on 3.84B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.43B.

STRK (STRK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse STRK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001489-1.03%
30 päeva$ +0.0004+0.28%
60 päeva$ +0.0326+29.52%
90 päeva$ -0.0091-5.99%
STRK Hinnamuutus täna

Täna registreeris STRK muutuse $ -0.001489 (-1.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

STRK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0004 (+0.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

STRK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STRK $ +0.0326 (+29.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

STRK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0091 (-5.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada STRK (STRK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe STRK hinnaajaloo lehte.

Mis on STRK (STRK)

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

STRK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STRK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STRK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse STRK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STRK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STRK hinna ennustus (USD)

Kui palju on STRK (STRK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STRK (STRK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STRK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STRK hinna ennustust kohe!

STRK (STRK) tokenoomika

STRK (STRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STRK (STRK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STRK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STRK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STRK kohalike valuutade suhtes

STRK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STRK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse STRK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STRK kohta

Kui palju on STRK (STRK) tänapäeval väärt?
Reaalajas STRK hind USD on 0.143 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STRK/USD hind?
Praegune hind STRK/USD on $ 0.143. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STRK turukapitalisatsioon?
STRK turukapitalisatsioon on $ 548.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STRK ringlev varu?
STRK ringlev varu on 3.84B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STRK (ATH) hind?
STRK saavutab ATH hinna summas 3.6618567668936515 USD.
Mis oli kõigi aegade STRK madalaim (ATL) hind?
STRK nägi ATL hinda summas 0.09690269162798996 USD.
Milline on STRK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STRK kauplemismaht on $ 2.86M USD.
Kas STRK sel aastal kõrgemale ka suundub?
STRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STRK hinna ennustust.
STRK (STRK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

