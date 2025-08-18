Rohkem infot ZRO

LayerZero hind(ZRO)

$2.133
-2.69%1D
LayerZero (ZRO) reaalajas hinnagraafik
LayerZero (ZRO) hinna teave (USD)

$ 2.09
24 h madal
$ 2.207
24 h kõrge

$ 2.09
$ 2.207
$ 7.531013071068836
$ 1.502846156115591
-0.15%

-2.69%

-4.87%

-4.87%

LayerZero (ZRO) reaalajas hind on $ 2.133. Viimase 24 tunni jooksul ZRO kaubeldud madalaim $ 2.09 ja kõrgeim $ 2.207 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.531013071068836 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.502846156115591.

Lüliajalise tootluse osas on ZRO muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -2.69% 24 tunni vältel -4.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LayerZero (ZRO) – turuteave

No.149

$ 371.55M
$ 2.63M
$ 2.13B
174.19M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.41%

0.01%

ETH

LayerZero praegune turukapitalisatsioon on $ 371.55M $ 2.63M 24 tunnise kauplemismahuga. ZRO ringlev varu on 174.19M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.13B.

LayerZero (ZRO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LayerZero tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.05896-2.69%
30 päeva$ -0.106-4.74%
60 päeva$ +0.236+12.44%
90 päeva$ -0.589-21.64%
LayerZero Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZRO muutuse $ -0.05896 (-2.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LayerZero 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.106 (-4.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LayerZero 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZRO $ +0.236 (+12.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LayerZero 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.589 (-21.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LayerZero (ZRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LayerZero hinnaajaloo lehte.

Mis on LayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

LayerZero on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LayerZero investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LayerZero kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LayerZero ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LayerZero hinna ennustus (USD)

Kui palju on LayerZero (ZRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LayerZero (ZRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LayerZero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LayerZero hinna ennustust kohe!

LayerZero (ZRO) tokenoomika

LayerZero (ZRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LayerZero (ZRO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LayerZero osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LayerZero osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LayerZero ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LayerZero võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LayerZero ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LayerZero kohta

Kui palju on LayerZero (ZRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZRO hind USD on 2.133 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZRO/USD hind?
Praegune hind ZRO/USD on $ 2.133. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LayerZero turukapitalisatsioon?
ZRO turukapitalisatsioon on $ 371.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZRO ringlev varu?
ZRO ringlev varu on 174.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZRO (ATH) hind?
ZRO saavutab ATH hinna summas 7.531013071068836 USD.
Mis oli kõigi aegade ZRO madalaim (ATL) hind?
ZRO nägi ATL hinda summas 1.502846156115591 USD.
Milline on ZRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZRO kauplemismaht on $ 2.63M USD.
Kas ZRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZRO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 ZRO = 2.133 USD

