AIDOGE (AIDOGE) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi AIDOGE (AIDOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

AIDOGE (AIDOGE) teave

AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story.

Ametlik veebisait:
https://arbdoge.ai/
Valge raamat:
https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge
Plokiahela Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b

AIDOGE (AIDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage AIDOGE (AIDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 19.56M
$ 19.56M$ 19.56M
Koguvaru:
$ 191,609.76T
$ 191,609.76T$ 191,609.76T
Ringlev varu:
$ 174,455.90T
$ 174,455.90T$ 174,455.90T
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 21.48M
$ 21.48M$ 21.48M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00000000115
$ 0.00000000115$ 0.00000000115
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000000000001867404
$ 0.000000000001867404$ 0.000000000001867404
Praegune hind:
$ 0.0000000001121
$ 0.0000000001121$ 0.0000000001121

AIDOGE (AIDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

AIDOGE (AIDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate AIDOGE tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

AIDOGE tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate AIDOGE tokeni tokenoomikat, avastage AIDOGE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AIDOGE

Kas olete huvitatud AIDOGE (AIDOGE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AIDOGE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

AIDOGE (AIDOGE) hinna ajalugu

AIDOGE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

AIDOGE – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu AIDOGE võiks suunduda? Meie AIDOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.