El precio en tiempo real de Zoo World (ZOO) es de --. Durante las últimas 24 horas, ZOO se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ZOO es de $ 0.01409993, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ZOO ha cambiado en un -0.27% en la última hora, -19.59% en 24 horas y -23.49% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

La capitalización de mercado actual de Zoo World es de $ 7.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZOO es de 999.99M, con un suministro total de 999994703.946117. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.51K.