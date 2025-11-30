Precio de PUMPCADE hoy

El precio actual de PUMPCADE (PUMPCADE) hoy es $ 0.007621, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUMPCADE a USD es $ 0.007621 por PUMPCADE.

PUMPCADE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PUMPCADE. Durante las últimas 24 horas, PUMPCADE cotiza entre $ 0.007328 (bajo) y $ 0.008378 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PUMPCADE experimentó un cambio de -3.00% en la última hora y de +34.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.58K.

Información del mercado de PUMPCADE (PUMPCADE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 54.58K$ 54.58K $ 54.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de PUMPCADE es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.58K. El suministro circulante de PUMPCADE es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.