Precio de GamePad hoy

El precio actual de GamePad (GPAD) hoy es € 0.08148, con una variación del 0.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GPAD a EUR es € 0.08148 por GPAD.

GamePad actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GPAD. Durante las últimas 24 horas, GPAD cotiza entre € 0.0807 (bajo) y € 0.0824 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GPAD experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de +0.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 19.52K.

Información del mercado de GamePad (GPAD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 19.52K€ 19.52K € 19.52K Cap. de mercado totalmente diluida € 81.48M€ 81.48M € 81.48M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de GamePad es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 19.52K. El suministro circulante de GPAD es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 81.48M.