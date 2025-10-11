Información del precio (USD) de Zoo (ZOO)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +2.62% Cambio de Precio (1D) +2.51% Cambio de Precio (7D) -10.70% Cambio de Precio (7D) -10.70%

El precio en tiempo real de Zoo (ZOO) es de --. Durante las últimas 24 horas, ZOO se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ZOO es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ZOO ha cambiado en un +2.62% en la última hora, +2.51% en 24 horas y -10.70% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Zoo (ZOO)

Cap de mercado $ 53.46K$ 53.46K $ 53.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.46K$ 53.46K $ 53.46K Suministro de Circulación 264.08B 264.08B 264.08B Suministro total 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0

La capitalización de mercado actual de Zoo es de $ 53.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZOO es de 264.08B, con un suministro total de 264084737391.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.46K.