Precio de ZeroTrust hoy

El precio actual de ZeroTrust (ZERØ) hoy es $ 0.00370068, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZERØ a USD es $ 0.00370068 por ZERØ.

ZeroTrust actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,353,543, con un suministro circulante de 367.74M ZERØ. Durante las últimas 24 horas, ZERØ cotiza entre $ 0.00358001 (bajo) y $ 0.00381536 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01017111, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00134542.

En el corto plazo, ZERØ experimentó un cambio de -0.76% en la última hora y de +30.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ZeroTrust (ZERØ)

Cap de mercado $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Suministro de Circulación 367.74M 367.74M 367.74M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZeroTrust es de $ 1.35M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZERØ es de 367.74M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.68M.