Precio de Zaibot hoy

El precio actual de Zaibot (ZAI) hoy es $ 0.00525474, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZAI a USD es $ 0.00525474 por ZAI.

Zaibot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 96,304, con un suministro circulante de 18.33M ZAI. Durante las últimas 24 horas, ZAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.545121, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.16.

Información del mercado de Zaibot (ZAI)

Cap de mercado $ 96.30K$ 96.30K $ 96.30K Volumen (24H) $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 Cap. de mercado totalmente diluida $ 525.47K$ 525.47K $ 525.47K Suministro de Circulación 18.33M 18.33M 18.33M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Zaibot es de $ 96.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.16. El suministro circulante de ZAI es de 18.33M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 525.47K.