Precio de Wrapped Gonka hoy

El precio actual de Wrapped Gonka (WGNK) hoy es $ 0.130302, con una variación del 2.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WGNK a USD es $ 0.130302 por WGNK.

Wrapped Gonka actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,430,404, con un suministro circulante de 118.42M WGNK. Durante las últimas 24 horas, WGNK cotiza entre $ 0.12933 (bajo) y $ 0.133728 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.282399, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.109233.

En el corto plazo, WGNK experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de -15.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.90K.

Información del mercado de Wrapped Gonka (WGNK)

Cap de mercado $ 15.43M$ 15.43M $ 15.43M Volumen (24H) $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Cap. de mercado totalmente diluida $ 56.23M$ 56.23M $ 56.23M Suministro de Circulación 118.42M 118.42M 118.42M Suministro total 431,574,960.6793918 431,574,960.6793918 431,574,960.6793918

La capitalización de mercado actual de Wrapped Gonka es de $ 15.43M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.90K. El suministro circulante de WGNK es de 118.42M, con un suministro total de 431574960.6793918. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 56.23M.