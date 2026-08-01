Precio de Wrapped FIL hoy

El precio actual de Wrapped FIL (WFIL) hoy es $ 0.69856, con una variación del 0.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WFIL a USD es $ 0.69856 por WFIL.

Wrapped FIL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,789,422, con un suministro circulante de 6.86M WFIL. Durante las últimas 24 horas, WFIL cotiza entre $ 0.698355 (bajo) y $ 0.716412 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 9.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.530211.

En el corto plazo, WFIL experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de -2.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 40.43K.

Información del mercado de Wrapped FIL (WFIL)

Cap de mercado $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M Volumen (24H) $ 40.43K$ 40.43K $ 40.43K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M Suministro de Circulación 6.86M 6.86M 6.86M Suministro total 6,857,035.911909053 6,857,035.911909053 6,857,035.911909053

La capitalización de mercado actual de Wrapped FIL es de $ 4.79M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 40.43K. El suministro circulante de WFIL es de 6.86M, con un suministro total de 6857035.911909053. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.79M.