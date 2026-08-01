Precio de Wrapped EDU hoy

El precio actual de Wrapped EDU (WEDU) hoy es $ 0.03921561, con una variación del 2.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEDU a USD es $ 0.03921561 por WEDU.

Wrapped EDU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 98,773, con un suministro circulante de 2.52M WEDU. Durante las últimas 24 horas, WEDU cotiza entre $ 0.03806649 (bajo) y $ 0.0410657 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.59, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02510892.

En el corto plazo, WEDU experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +20.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.55K.

Información del mercado de Wrapped EDU (WEDU)

Cap de mercado $ 98.77K$ 98.77K $ 98.77K Volumen (24H) $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Cap. de mercado totalmente diluida $ 98.77K$ 98.77K $ 98.77K Suministro de Circulación 2.52M 2.52M 2.52M Suministro total 2,518,784.330472008 2,518,784.330472008 2,518,784.330472008

La capitalización de mercado actual de Wrapped EDU es de $ 98.77K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.55K. El suministro circulante de WEDU es de 2.52M, con un suministro total de 2518784.330472008. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 98.77K.