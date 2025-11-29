Precio de Wrapped Aave Base EURC hoy

El precio actual de Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) hoy es $ 1.18, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WABASEURC a USD es $ 1.18 por WABASEURC.

Wrapped Aave Base EURC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 129,433, con un suministro circulante de 109.35K WABASEURC. Durante las últimas 24 horas, WABASEURC cotiza entre $ 1.18 (bajo) y $ 1.19 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.2, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.16.

En el corto plazo, WABASEURC experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +0.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Cap de mercado $ 129.43K$ 129.43K $ 129.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 129.43K$ 129.43K $ 129.43K Suministro de Circulación 109.35K 109.35K 109.35K Suministro total 109,345.215617 109,345.215617 109,345.215617

