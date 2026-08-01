Precio de Worldwide USD hoy

El precio actual de Worldwide USD (WUSD) hoy es $ 1.16, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WUSD a USD es $ 1.16 por WUSD.

Worldwide USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 765,273, con un suministro circulante de 658.79K WUSD. Durante las últimas 24 horas, WUSD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.29, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.934513.

En el corto plazo, WUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +18.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.52.

Información del mercado de Worldwide USD (WUSD)

Cap de mercado $ 765.27K$ 765.27K $ 765.27K Volumen (24H) $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Cap. de mercado totalmente diluida $ 765.27K$ 765.27K $ 765.27K Suministro de Circulación 658.79K 658.79K 658.79K Suministro total 658,792.9642690615 658,792.9642690615 658,792.9642690615

La capitalización de mercado actual de Worldwide USD es de $ 765.27K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.52. El suministro circulante de WUSD es de 658.79K, con un suministro total de 658792.9642690615. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 765.27K.