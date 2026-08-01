Precio de WorldAssets hoy

El precio actual de WorldAssets (INC) hoy es $ 0.078847, con una variación del 0.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INC a USD es $ 0.078847 por INC.

WorldAssets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,096,306, con un suministro circulante de 90.00M INC. Durante las últimas 24 horas, INC cotiza entre $ 0.077556 (bajo) y $ 0.079522 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.066971.

En el corto plazo, INC experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +2.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 72.11K.

Información del mercado de WorldAssets (INC)

Cap de mercado $ 7.10M$ 7.10M $ 7.10M Volumen (24H) $ 72.11K$ 72.11K $ 72.11K Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.65M$ 23.65M $ 23.65M Suministro de Circulación 90.00M 90.00M 90.00M Suministro total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

La capitalización de mercado actual de WorldAssets es de $ 7.10M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 72.11K. El suministro circulante de INC es de 90.00M, con un suministro total de 300000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.65M.