Información del precio (USD) de WolfWifBallz (BALLZ)

El precio en tiempo real de WolfWifBallz (BALLZ) es de --. Durante las últimas 24 horas, BALLZ se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BALLZ es de $ 0.080777, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BALLZ ha cambiado en un +0.53% en la última hora, -17.02% en 24 horas y -22.04% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de WolfWifBallz (BALLZ)

La capitalización de mercado actual de WolfWifBallz es de $ 51.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BALLZ es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.96K.