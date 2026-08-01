Precio de Wink Cat hoy

El precio actual de Wink Cat (WINKCAT) hoy es $ 0, con una variación del 27.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WINKCAT a USD es $ 0 por WINKCAT.

Wink Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,329.45, con un suministro circulante de 1.00B WINKCAT. Durante las últimas 24 horas, WINKCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WINKCAT experimentó un cambio de +7.06% en la última hora y de -10.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wink Cat (WINKCAT)

Cap de mercado $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Wink Cat es de $ 14.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WINKCAT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.33K.