Precio de Will U hoy

El precio actual de Will U (WILLU) hoy es $ 0, con una variación del 0.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WILLU a USD es $ 0 por WILLU.

Will U actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 159,825, con un suministro circulante de 1.00B WILLU. Durante las últimas 24 horas, WILLU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WILLU experimentó un cambio de -4.24% en la última hora y de +77.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 21.61K.

Información del mercado de Will U (WILLU)

Cap de mercado $ 159.83K$ 159.83K $ 159.83K Volumen (24H) $ 21.61K$ 21.61K $ 21.61K Cap. de mercado totalmente diluida $ 159.83K$ 159.83K $ 159.83K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Will U es de $ 159.83K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 21.61K. El suministro circulante de WILLU es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 159.83K.