Precio de WeatherXM hoy

El precio actual de WeatherXM (WXM) hoy es $ 0.0074991, con una variación del 2.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WXM a USD es $ 0.0074991 por WXM.

WeatherXM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 195,322, con un suministro circulante de 26.05M WXM. Durante las últimas 24 horas, WXM cotiza entre $ 0.00705275 (bajo) y $ 0.00805041 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.38, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00446604.

En el corto plazo, WXM experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de -2.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 286.91.

Información del mercado de WeatherXM (WXM)

Cap de mercado $ 195.32K$ 195.32K $ 195.32K Volumen (24H) $ 286.91$ 286.91 $ 286.91 Cap. de mercado totalmente diluida $ 749.92K$ 749.92K $ 749.92K Suministro de Circulación 26.05M 26.05M 26.05M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de WeatherXM es de $ 195.32K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 286.91. El suministro circulante de WXM es de 26.05M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 749.92K.