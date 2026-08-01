Precio de Wave Swap hoy

El precio actual de Wave Swap (WAVE) hoy es $ 0, con una variación del 1.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAVE a USD es $ 0 por WAVE.

Wave Swap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,070, con un suministro circulante de 999.25M WAVE. Durante las últimas 24 horas, WAVE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00397888, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WAVE experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de -22.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wave Swap (WAVE)

Cap de mercado $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K Suministro de Circulación 999.25M 999.25M 999.25M Suministro total 999,249,886.071331 999,249,886.071331 999,249,886.071331

La capitalización de mercado actual de Wave Swap es de $ 30.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAVE es de 999.25M, con un suministro total de 999249886.071331. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.07K.