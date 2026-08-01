Precio de W3GG hoy

El precio actual de W3GG (W3GG) hoy es $ 0, con una variación del 0.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de W3GG a USD es $ 0 por W3GG.

W3GG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 46,098, con un suministro circulante de 103.99M W3GG. Durante las últimas 24 horas, W3GG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.156385, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, W3GG experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -19.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 158.10.

Información del mercado de W3GG (W3GG)

Cap de mercado $ 46.10K$ 46.10K $ 46.10K Volumen (24H) $ 158.10$ 158.10 $ 158.10 Cap. de mercado totalmente diluida $ 443.30K$ 443.30K $ 443.30K Suministro de Circulación 103.99M 103.99M 103.99M Suministro total 999,993,961.5 999,993,961.5 999,993,961.5

La capitalización de mercado actual de W3GG es de $ 46.10K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 158.10. El suministro circulante de W3GG es de 103.99M, con un suministro total de 999993961.5. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 443.30K.