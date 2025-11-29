Precio de VOLT hoy

El precio actual de VOLT (XVM) hoy es $ 0.00158293, con una variación del 4.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XVM a USD es $ 0.00158293 por XVM.

VOLT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,583,859, con un suministro circulante de 999.86M XVM. Durante las últimas 24 horas, XVM cotiza entre $ 0.00156089 (bajo) y $ 0.00169643 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.078437, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00145538.

En el corto plazo, XVM experimentó un cambio de -1.17% en la última hora y de -28.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VOLT (XVM)

Cap de mercado $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Suministro de Circulación 999.86M 999.86M 999.86M Suministro total 999,859,423.773308 999,859,423.773308 999,859,423.773308

La capitalización de mercado actual de VOLT es de $ 1.58M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XVM es de 999.86M, con un suministro total de 999859423.773308. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.58M.