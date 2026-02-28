Precio de PowerAI(POWERAI)
El precio actual de PowerAI (POWERAI) hoy es $ 0.4117, con una variación del 37.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POWERAI a USD es $ 0.4117 por POWERAI.
PowerAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- POWERAI. Durante las últimas 24 horas, POWERAI cotiza entre $ 0.3521 (bajo) y $ 0.6964 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, POWERAI experimentó un cambio de -4.46% en la última hora y de -46.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.30M.
BSC
La capitalización de mercado actual de PowerAI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.30M. El suministro circulante de POWERAI es de --, con un suministro total de 1000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 411.70B.
-4.46%
-37.34%
-46.83%
-46.83%
Siga los cambios de precios de PowerAI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ -0.246113
|-37.34%
|30 Días
|$ +0.1617
|+64.68%
|60 Días
|$ +0.1617
|+64.68%
|90 Días
|$ +0.1617
|+64.68%
Hoy, POWERAI registró un cambio de $ -0.246113 (-37.34%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.1617 (+64.68%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, POWERAI experimentó un cambio de $ +0.1617 (+64.68%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.1617 (+64.68%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
Power AI: democratizando el cómputo de IA con GPU inactivas en todo el mundo. Soluciones accesibles, sostenibles y descentralizadas.
Para conocer PowerAI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
