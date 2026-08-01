Precio de Vimen by Virtuals hoy

El precio actual de Vimen by Virtuals (VIM) hoy es $ 0, con una variación del 9.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VIM a USD es $ 0 por VIM.

Vimen by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 130,238, con un suministro circulante de 999.81M VIM. Durante las últimas 24 horas, VIM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00310709, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VIM experimentó un cambio de +1.99% en la última hora y de +61.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.18K.

Información del mercado de Vimen by Virtuals (VIM)

Cap de mercado $ 130.24K$ 130.24K $ 130.24K Volumen (24H) $ 3.18K$ 3.18K $ 3.18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 130.24K$ 130.24K $ 130.24K Suministro de Circulación 999.81M 999.81M 999.81M Suministro total 999,805,000.0 999,805,000.0 999,805,000.0

La capitalización de mercado actual de Vimen by Virtuals es de $ 130.24K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.18K. El suministro circulante de VIM es de 999.81M, con un suministro total de 999805000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 130.24K.