Precio de Verathos hoy

El precio actual de Verathos (SN96) hoy es $ 1.77, con una variación del 5.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN96 a USD es $ 1.77 por SN96.

Verathos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,019,706, con un suministro circulante de 575.95K SN96. Durante las últimas 24 horas, SN96 cotiza entre $ 1.69 (bajo) y $ 1.81 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.55, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04768693.

En el corto plazo, SN96 experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +5.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 48.26K.

Información del mercado de Verathos (SN96)

Cap de mercado $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volumen (24H) $ 48.26K$ 48.26K $ 48.26K Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.18M$ 37.18M $ 37.18M Suministro de Circulación 575.95K 575.95K 575.95K Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Verathos es de $ 1.02M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 48.26K. El suministro circulante de SN96 es de 575.95K, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.18M.