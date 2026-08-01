Precio de Veloce hoy

El precio actual de Veloce (VEXT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VEXT a USD es $ 0 por VEXT.

Veloce actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,537.15, con un suministro circulante de 217.88M VEXT. Durante las últimas 24 horas, VEXT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.706651, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VEXT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Veloce (VEXT)

Cap de mercado $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Suministro de Circulación 217.88M 217.88M 217.88M Suministro total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Veloce es de $ 9.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VEXT es de 217.88M, con un suministro total de 300000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.13K.