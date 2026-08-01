Precio de Vault hoy

El precio actual de Vault (V) hoy es $ 0.01426827, con una variación del 5.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de V a USD es $ 0.01426827 por V.

Vault actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,426,934, con un suministro circulante de 100.00M V. Durante las últimas 24 horas, V cotiza entre $ 0.01348464 (bajo) y $ 0.01456998 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.119747, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00575844.

En el corto plazo, V experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +53.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 804.17.

Información del mercado de Vault (V)

Cap de mercado $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Volumen (24H) $ 804.17$ 804.17 $ 804.17 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 99,999,727.691246 99,999,727.691246 99,999,727.691246

La capitalización de mercado actual de Vault es de $ 1.43M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 804.17. El suministro circulante de V es de 100.00M, con un suministro total de 99999727.691246. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.43M.