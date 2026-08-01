Precio de Vanta Network hoy

El precio actual de Vanta Network (SN8) hoy es $ 5.97, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN8 a USD es $ 5.97 por SN8.

Vanta Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,646,291, con un suministro circulante de 4.98M SN8. Durante las últimas 24 horas, SN8 cotiza entre $ 5.91 (bajo) y $ 6.22 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 25.24, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.06021.

En el corto plazo, SN8 experimentó un cambio de -1.08% en la última hora y de +5.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 121.56K.

Información del mercado de Vanta Network (SN8)

Cap de mercado $ 29.65M$ 29.65M $ 29.65M Volumen (24H) $ 121.56K$ 121.56K $ 121.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.65M$ 29.65M $ 29.65M Suministro de Circulación 4.98M 4.98M 4.98M Suministro total 4,981,630.025890996 4,981,630.025890996 4,981,630.025890996

La capitalización de mercado actual de Vanta Network es de $ 29.65M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 121.56K. El suministro circulante de SN8 es de 4.98M, con un suministro total de 4981630.025890996. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.65M.