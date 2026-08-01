Precio de Ultiverse hoy

El precio actual de Ultiverse (ULTI) hoy es $ 0, con una variación del 3.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ULTI a USD es $ 0 por ULTI.

Ultiverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 63,947, con un suministro circulante de 6.93B ULTI. Durante las últimas 24 horas, ULTI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.158629, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ULTI experimentó un cambio de +0.89% en la última hora y de +14.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ultiverse (ULTI)

Cap de mercado $ 63.95K$ 63.95K $ 63.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 97.73K$ 97.73K $ 97.73K Suministro de Circulación 6.93B 6.93B 6.93B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ultiverse es de $ 63.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ULTI es de 6.93B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 97.73K.